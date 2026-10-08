Catania

Sequestrati 210 chili di droga tra cocaina, marijuana e hashish: tre arresti

Nel complesso, sono stati sequestrati 50 kg di cocaina, 130 kg di hashish e 30 kg di marijuana. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 4,5 milioni di euro

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione



E’ di oltre 210 chili di droga sequestrati e tre arresti il bilancio di due distinte operazioni della Guardia di Finanza di Catania. In un primo intervento, eseguito a Misterbianco, i finanzieri hanno fermato un furgone commerciale su una strada periferica. A insospettire i militari e’ stato il fatto che gli occupanti, sebbene su un mezzo da lavoro, non indossassero abiti professionali e che l’autista non fosse stato in grado di spiegare, in maniera dettagliata, il tipo di attivita’ che stesse svolgendo, ne’ cosa stesse trasportando. La successiva perquisizione del mezzo ha fatto rinvenire un ingente quantitativo del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Un secondo intervento e’ stato invece eseguito, dopo qualche giorno, in Contrada Primo sole, dove altra pattuglia ha notato dei movimenti sospetti nei pressi di una casa isolata, dove vi era un traffico insolitamente sostenuto nonostante la zona fosse prevalentemente rurale. La perquisizione dell’abitazione, nella disponibilita’ del terzo uomo arrestato, ha permesso di scoprire un importante quantitativo di cocaina. Nel complesso, sono stati sequestrati 50 kg di cocaina, 130 kg di hashish e 30 kg di marijuana. Una volta immessa sul mercato del dettaglio nelle piazze di spaccio locali, lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 4,5 milioni di euro. Sulla scorta delle evidenze indiziarie raccolte, i militari intervenuti hanno quindi proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico e all’arresto, in flagranza, dei tre soggetti per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantita’. Il Tribunale di Catania ha convalidato gli arresti e i sequestri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Anziano precipita dal primo piano di una casa di riposo ad Agrigento, è grave 
Agrigento

Tentano furto in un supermercato in via Imera ma le casse erano vuote, denunciati due ragazzi 
Agrigento

Sorpreso tra le auto prima di mettere a segno un furto, denunciato 40enne
Apertura

Uccise due banditi che lo stavano rapinando, Mattarella concede grazia a gioielliere siciliano
Apertura

Tentata estorsione al Verdura Restort, condanna definitiva per imprenditore 
banner italpress istituzionale banner italpress tv