Maggiore presenza dei Carabinieri sulle strade di Biancavilla per rafforzare i controlli sulla circolazione stradale e prevenire l’illegalità diffusa.

Nel corso del servizio straordinario coordinato ad alta visibilità, i militari del Nucleo Operativo e della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno dislocato in sicurezza diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari. La tutela dell’incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, sono stati gli obiettivi dell’operato dei Carabinieri che hanno controllato complessivamente 18 veicoli tra autovetture e moto, ed identificato 36 persone. Sono state intraprese anche attività di perquisizione presso le abitazioni di alcune persone sospettate di detenere armi o stupefacenti in casa, mentre, su strada sono tre le persone che, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono state segnalate, quali assuntori, alla Prefettura di Catania. Il bilancio è di 5 violazioni al Codice della Strada contestate, per un importo complessivo di 2.328 euro, e di una patente di guida ritirata, oltre al sequestro amministrativo di 2 autovetture. Nel medesimo contesto operativo i militari dell’Arma, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno anche ispezionato alcune attività commerciali della zona per una delle quali sono state riscontrate irregolarità.

Al termine dei controlli, effettuati presso una rivendita di prodotti alimentari e di macelleria gli operanti hanno accertato che il proprietario, un 31enne residente a Catania, non aveva rispettato le procedure di autocontrollo HACCP. L’HACCP è un documento obbligatorio che ogni operatore del settore alimentare deve redigere e mantenere costantemente aggiornato per individuare, prevenire e gestire i rischi legati alla preparazione e somministrazione di alimenti. L’aggiornamento periodico del manuale rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per garantire standard adeguati di sicurezza e per adattare le procedure interne a eventuali modifiche organizzative o normative. Riscontrata anche la mancata formazione, da parte del titolare, di 1 dipendente trovato presente al momento del controllo, sui rischi sui luoghi di lavoro. E’ stata accertata la mancanza di autorizzazione per l’esercizio di attività di macelleria che, pertanto, è stata sospesa in attesa della regolarizzazione della stessa presso gli organi competenti. Le violazioni accertate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative, per il titolare, per un importo totale di 5.000 euro. L’attività commerciale è stata sospesa in attesa della regolarizzazione presso gli organi competenti.