Il fatto non sussiste. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha assolto una 49enne di Canicattì accusata di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne. Secondo l’accusa, la donna, solita ad ubriacarsi, avrebbe cacciato di casa il figlio minorenne al culmine di una furibonda lite. Durante il processo venivano sentiti numerosi testimoni, vicini di casa e familiari. L’imputata è difesa dall’avvocato Angelo Asaro.