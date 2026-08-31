Corri Aragona, pioggia di podi e medaglie per la Pro Sport Ravanusa

Una vera e propria pioggia di podi. È questo il bilancio della Pro Sport Ravanusa capitanata dal Presidente Giancarlo La Greca alla Corri Aragona, dove gli atleti della società ravanusana hanno regalato una straordinaria prova di forza, conquistando numerosi piazzamenti di prestigio nelle rispettive categorie.

Una domenica di sport che ha visto ancora una volta i colori della Pro Sport Ravanusa protagonisti nel panorama podistico agrigentino. Una partecipazione numerosa e soprattutto ricca di risultati, con atleti capaci di salire sul gradino più alto del podio, conquistare secondi posti e completare il podio con importanti terzi piazzamenti.

Non è soltanto il numero delle medaglie a rendere speciale la giornata della Pro Sport Ravanusa, ma soprattutto la capacità del gruppo di essere competitivo in diverse fasce d’età e categorie.

In campo femminile la “solita” Liliana Scibetta ha trionfato nella categoria FS45, per i maschi vittorie per Diego Sanfilippo SM45, Angelo Iacona SM35, Francesco Mistretta SM40, seconda posizione per Pippo Sorce SM45, mentre hanno conquistato la terza piazza Denis Mistretta SM, Giuseppe Paci SM50, Francesco La Marca SM55, mentre ottime piazze per Francesco Sicurelli e Luigi Catania, tra i giovani si sono imposti Simone Sorce EM8, Andrea Mistretta EM10 E Mattia La Marca nella categoria Allievi.

Un risultato collettivo che fotografa perfettamente la crescita del sodalizio ravanusano e il lavoro portato avanti con passione e continuità durante tutta la stagione.

Dietro ogni medaglia c’è il lavoro quotidiano degli atleti, la fatica degli allenamenti, la determinazione e la voglia di migliorarsi. Ed è proprio questo lo spirito che contraddistingue la Pro Sport Ravanusa: correre insieme, competere e portare in alto i colori della propria società.

La Corri Aragona ha offerto un’altra importante occasione di confronto con alcuni dei migliori interpreti del podismo siciliano, ma gli atleti ravanusani hanno risposto presente, dimostrando carattere e grande competitività.

I risultati ottenuti rappresentano motivo di grande soddisfazione per tutta la società, che può guardare ai prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo.

La festa dei podi non è soltanto quella dei singoli atleti. È la festa di una società, di un gruppo e di una comunità sportiva che continua a distinguersi nel territorio.

La Pro Sport Ravanusa torna dunque dalla Corri Aragona con un bottino importante e con una certezza: i suoi colori continuano a correre forte. E, sempre più spesso, corrono verso il podio.

Un successo che premia gli atleti e, allo stesso tempo, il lavoro della società, dello staff tecnico e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita del movimento podistico ravanusano.

La stagione continua, ma la Pro Sport Ravanusa ha già lanciato il suo messaggio: esserci, competere e vincere