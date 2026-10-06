Catania

Si appropria di orologio da 10 mila euro caduto ad un passeggero in aeroporto: denunciato

L'uomo, un cittadino italiano di 44 anni, è stato quindi deferito in stato di libertà e il prezioso orologio restituito al proprietario.

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha riconsegnato al legittimo proprietario l’orologio che quest’ultimo aveva smarrito in aeroporto, individuando e denunciando l’uomo che se ne era appropriato.

Durante i controlli di sicurezza il passeggero ha sistemato all’interno delle apposite vaschette i suoi effetti personali, incluso un prezioso orologio del valore di 10mila euro. Al momento di riprendere gli effetti personali, l’uomo non si è accorto che il suo orologio era caduto a terra e ha proseguito per avviarsi verso il gate. A quel punto un altro passeggero ha notato l’orologio sul pavimento, lo ha raccolto e, anzichè consegnarlo al personale in servizio nello scalo, lo ha riposto nel proprio borsello per poi avviarsi all’imbarco e partire alla volta di Roma.

Nel frattempo, il proprietario, accortosi della scomparsa del prezioso oggetto, ha presentato denuncia presso gli uffici della Polizia di Frontiera. I poliziotti hanno avviato subito le indagini, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’aeroporto, riuscendo a ricostruire passo dopo passo quanto accaduto e ad individuare il passeggero che aveva raccolto l’orologio.
Le successive verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno consentito di risalire alle sue generalità e, soprattutto, di accertare un dettaglio decisivo: l’uomo sarebbe tornato in aereo a Catania la notte del giorno successivo.

Pertanto, i poliziotti hanno atteso il suo rientro e lo hanno fermato appena sceso dall’aereo. Di fronte all’evidenza l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere di essersi appropriato del prezioso oggetto, riconsegnandolo.

L’uomo, un cittadino italiano di 44 anni, è stato quindi deferito in stato di libertà e il prezioso orologio restitutio al legittimo proprietario.

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