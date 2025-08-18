Si disfano della droga durane inseguimento: arrestati due minori

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due minorenni catanesi, rispettivamente di 16 e 17 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio da parte della squadra volante della Questura di Catania, in viale San Teodoro i poliziotti hanno notato due giovani viaggiare a bordo di un motociclo senza casco protettivo; i due, alla vista della volante che si stava avvicinando loro, sono scappati repentinamente, ponendo in essere manovre particolarmente pericolose per gli altri utenti della strada e per gli agenti stessi. L’inseguimento si è protratto per diverse centinaia di metri, fino a quando i due fuggitivi sono stati raggiunti e bloccati. Durante la fuga, gli agenti hanno notato il passeggero disfarsi di un involucro di alluminio e sono andati immediatamente a recuperarlo, appurando che al suo interno era contenuta della cocaina, del peso complessivo di 16 grammi.

Pertanto, i due minori sono stati condotti presso gli uffici di polizia per gli adempimenti di rito e tratti in arresto per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. A loro carico sono state, inoltre, elevate le contestazioni per le violazioni al codice della strada poste in essere durante l’inseguimento. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei minori ha disposto di accompagnare entrambi presso il Centro di Prima Accoglienza di Via Franchetti. Dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta nei loro confronti la misura del collocamento in comunità.