Si era specializzato nei furti in garage, arrestato 52enne

La Polizia di Stato ha messo fine ad una lunga sequenza di furti registrati, nelle ultime settimane, nei garage dei condomini della zona Borgo. Dopo un’attenta attività investigativa, avviata a seguito della formalizzazione delle querele da parte delle vittime, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” sono riusciti a risalire all’identità del ladro seriale, specialista in furti tutti effettuati nei garage condominiali.

Si tratta di un catanese di 52 anni che ha dedicato molte sue serate a pianificare alcuni colpi da mettere a segno nei box di una zona residenziale della città, facendo la spola tra il quartiere di San Giorgio, in cui risiede, e alcune zone del centro cittadino. Se non fosse stato per l’intervento dei poliziotti, la sua attività criminale sarebbe stata particolarmente florida, con un ricco e variegato bottino costituito prevalentemente da oggetti di valore, quali elettrodomestici, monopattini e biciclette anche di un certo valore commerciale. Nell’ultimo periodo, l’insaziabile ladro seriale si era accontentato di portar via anche generi alimentari e taniche di olio.

Le vittime si sono rivolte alla Polizia di Stato, sporgendo denuncia. L’uomo è stato incastrato grazie ad una fitta attività di controllo degli agenti del Commissariato “Borgo-Ognina” che l’hanno riconosciuto anche per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. La visione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso ai poliziotti di ricostruire anche il modus operandi del ladro che, tra l’altro, si è accorto della presenza della telecamera e, guardando direttamente in video, ha persino pensato di farsi beffe, mimando con la mano il gesto di fare silenzio. L’uomo riusciva ad intrufolarsi nell’area dei garage condominiali, scavalcando all’occorrenza anche le recinzioni, e poi forzava le serrature delle saracinesche, utilizzando un piede di porco. Rintracciato dai poliziotti nella sua abitazione, l’uomo è stato indicato per tutti i furti consumati e, attualmente, si trova recluso in carcere.