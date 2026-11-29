Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Bronte hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 44enne del posto per “guida in stato di ebbrezza”, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’intervento dell’equipaggio dell’Arma, avvenuto durante un servizio perlustrativo, nella tarda serata, si è svolto in via Aldisio dove hanno deciso di sottoporre a controllo un uomo, notato alla guida di un’utilitaria in transito. Sin dai primi momenti dell’identificazione il conducente è apparso in stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, poiché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore. Si è reso necessario, in sinergia con la centrale Operativa, il supporto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Randazzo che, immediatamente intervenuta, ha eseguito l’accertamento preliminare/qualitativo mediante pretest “alcol-blow”. Per la positività del risultato il 44enne è stato sottoposto all’esame tramite “etilometro” che ha evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Considerato quindi che il tasso alcolemico superava i limiti imposti, gli operanti hanno contestato all’autista la violazione del Codice della Strada e il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. L’articolo 186 del Codice della Strada, si ricorda, fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.