Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili del territorio. In tale contesto, i militari della Stazione di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di porto di armi od oggetti atti a offendere.

In particolare, durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri, transitando in via IV Novembre, hanno scorto un’autovettura parcheggiata con una persona a bordo, quindi si sono avvicinati per verificare chi fosse e cosa ci facesse fermo lì. L’atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente del giovane, sin dai primi momenti del controllo, ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale e veicolare.

L’attività ha consentito di accertare che all’interno del borsello che il giovane portava con sé, c’era un coltello a serramanico con manico in legno, della lunghezza complessiva di 13 centimetri, di cui 6 centimetri di lama. L’arma è stata immediatamente sequestrata e il 20enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di porto di armi od oggetti atti a offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare il porto di coltelli e altri strumenti potenzialmente offensivi, anche quando custoditi all’interno della propria autovettura. La legge, infatti, vieta di portare fuori dalla propria abitazione strumenti da punta o da taglio atti a offendere in assenza di un giustificato motivo, la cui sussistenza deve essere valutata in relazione alle concrete circostanze di tempo e di luogo. Una norma finalizzata a prevenire situazioni di pericolo e a impedire che oggetti di uso comune possano trasformarsi in strumenti di offesa per le persone.