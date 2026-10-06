Smantellata “casa dello spaccio” sorvegliata da telecamere, arrestato 22enne

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un blitz antidroga in un edificio nel quartiere Pigno. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno smantellato una fiorente piazza di spaccio, individuata al piano terra di un immobile, protetta da una robusta porta in ferro e da un sofisticato sistema di videosorveglianza con microcamere occultate in più punti strategici della strada.

Prima di intervenire, i poliziotti della quarta sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno attuato un mirato piano d’osservazione, in modo da studiare ilmodus operandi dei gestori della piazza di spaccio. Uno dei poliziotti è riuscito ad accedere nell’anticamera, sfruttando la porta d’ingresso temporaneamente accostata, e, una volta all’interno, si è ritrovato di fronte ad un uomo, un 22enne catanese, che gli ha offerto dosi di droga, scambiando l’agente per un potenziale acquirente di stupefacenti. A quel punto, il poliziotto della Squadra Mobile si è qualificato e, con il tempestivo supporto degli altri colleghi, ha bloccato il giovane prima che potesse lasciare l’edificio.

La successiva perquisizione del locale ha consentito di rilevare l’esistenza di una stanza dedicata al consumo sul posto del crack e di sequestrare 10,20 grammi di cocaina, in forma solida e granulosa, e 7,50 grammi di crack, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze e la somma di 275 euro. I poliziotti hanno constatato l’esistenza di un sistema di sorveglianza installato nei muri perimetrali dell’immobile e collegato con uno schermo per monitorare, in tempo reale, la situazione all’esterno. Al termine degli adempimenti di rito, il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 22enne è stato condotto in carcere.