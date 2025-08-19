Catania

Sorpreso a scaricare rifiuti in un’area interdetta, scatta il sequestro dell’autocarro

Dai controlli effettuati sul posto dagli investigatori dell’Arma è inoltre emerso che l’area era già sottoposta a sequestro da parte della Polizia Municipale

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

L’Arma di Catania, in attuazione delle direttive del Comando Provinciale, dedica da tempo un’attenzione particolare al contrasto dei reati ambientali, intensificando i servizi di controllo del territorio per prevenire e reprimere condotte che compromettono l’integrità dell’ambiente e la salute pubblica. Questi interventi mirati puntano a individuare e sanzionare tutti quei soggetti che, operando al di fuori delle regole, contribuiscono all’inquinamento e al degrado del territorio.

Proprio nell’ambito di questa strategia, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno sorpreso e denunciato a piede libero un uomo di 58 anni residente a Misterbianco, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, mentre scaricava rifiuti speciali e materiali di scarto all’interno di un terreno già sottoposto a sequestro per precedenti violazioni ambientali.

L’episodio si è verificato in serata, quando una pattuglia, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha notato un autocarro accedere al fondo attraverso un cancello. All’interno del mezzo, risultato poi essere a noleggio, i militari hanno trovato scarti di materiale ferroso industriale, tubi in lamierato, utensili per la casa e un motore di frigorifero intriso di olio esausto, il tutto trasportato senza alcuna delle necessarie autorizzazioni. Dai controlli effettuati sul posto dagli investigatori dell’Arma è inoltre emerso che l’area era già sottoposta a sequestro da parte della Polizia Municipale.

Ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di violazione di sigilli e gestione illecita di rifiuti, mentre il veicolo, con l’intero carico, è stato sottoposto a sequestro.

