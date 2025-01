Specializzato in furti su distributori automatici, fugge dai domiciliari ma viene arrestato

A Caltagirone, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne per furto aggravato in danno di un distributore automatico di bevande e snack ubicato all’interno di un istituto ecclesiastico.

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di movimenti sospetti all’interno dell’istituto riuscendo ad individuare ed arrestare l’uomo che aveva appena danneggiato il distributore e trafugato il denaro contenuto.

A seguito di giudizio per direttissima, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, il Tribunale nel convalidare l’arresto gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, tuttavia, per come ricostruito dagli investigatori del Commissariato coordinati dalla Procura, eludendo la misura si è reso successivamente responsabile di un ulteriore episodio di furto aggravato in danno del distributore automatico di bevande e snack sito all’interno di una scuola da ballo.

Tale violazione è costata all’indagato l’aggravamento della misura in atto con la custodia cautelare in carcere. Di questi episodi contestati l’uomo dovrà, quindi, rispondere nelle aule di Tribunale.