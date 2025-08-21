Catania

Tenta di imbarcarsi su un volo con 40 grammi di marijuana, denunciato

Durante i controlli di sicurezza, è stato trovato con una busta contenente 40 grammi di marijuana, nascosta in una tasca dei pantaloni

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Ha tentato di prendere un volo per la Grecia, portando con sé della marijuana, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli di sicurezza. L’uomo, un 33enne messinese, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, l’uomo si era recato all’aeroporto ‘V. Bellini’ di Catania con un biglietto per un volo verso un’isola dell’arcipelago greco. Durante i controlli di sicurezza, è stato trovato con una busta contenente 40 grammi di marijuana, nascosta in una tasca dei pantaloni. La droga è stata sequestrata, mentre per il 33enne è scattata la denuncia.

