Catania
Tenta di imbarcarsi su un volo con 40 grammi di marijuana, denunciato
Durante i controlli di sicurezza, è stato trovato con una busta contenente 40 grammi di marijuana, nascosta in una tasca dei pantaloni
Ha tentato di prendere un volo per la Grecia, portando con sé della marijuana, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli di sicurezza. L’uomo, un 33enne messinese, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.
Nei giorni scorsi, l’uomo si era recato all’aeroporto ‘V. Bellini’ di Catania con un biglietto per un volo verso un’isola dell’arcipelago greco. Durante i controlli di sicurezza, è stato trovato con una busta contenente 40 grammi di marijuana, nascosta in una tasca dei pantaloni. La droga è stata sequestrata, mentre per il 33enne è scattata la denuncia.
Redazione
