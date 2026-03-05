“La Sera dei Miracoli”, il grande omaggio al Lucio Dalla ad Agrigento

La Sera dei Miracoli, il grande omaggio al Lucio Dalla, affermato come il tributo più autorevole in circolazione, torna in Sicilia con tre date, dopo il grande successo dello scorso anno: si parte il 26 marzo dal Teatro Ariston di Trapani, poi tappa al Teatro Metropolitan di Catania il 27 marzo, per finire al Forum Palabellavia di Agrigento il 28 marzo.

Uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo con la produzione di Good Vibrations Entertainment, nota anche tra le altre cose per lo spettacolo “Canto Libero” dedicato a Battisti & Mogol.

Con un repertorio che spazia da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso” e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Già noto per il suo ruolo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a “The Voice of Italy”, ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali. Campani (voce) sarà affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). Questi talentuosi musicisti offriranno una serata emozionante, arricchita da una scenografia suggestiva e da un avvincente e curato show di luci.

Lucio Dalla è stato un cantautore, musicista e attore di straordinario talento, nato a Bologna il 4 marzo 1943, con le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni. Con successi come “Futura”, “Attenti al lupo” e “Piazza Grande”, ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo; brani sempre attuali e commoventi, che ora avremo modo di riascoltare dal vivo in un evento memorabile.

