Trovato con armi e droga in casa, arrestato 47enne

La polizia di Stato di Catania ha arrestato un 47enne colto in flagranza del reato di detenzione illegale di arma da sparo clandestina e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione in casa dell’uomo dopo aver appreso che all’interno della sua abitazione potevano essere state nascoste delle armi da fuoco e delle sostanze stupefacenti.Gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa munita di caricatore rifornito con 15 cartucce e sei involucri in plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 500 gr. L’arma e il relativo munizionamento, con l’ausilio di personale del Gabinetto regionale di polizia scientifica, sono stati messi in sicurezza e sottoposti a sequestro. Anche la sostanza stupefacente ritrovata è stata repertata e sequestrata. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza della pistola e il suo eventuale utilizzo.