Catania

Trovato in possesso di un fucile risultato rubato, denunciato 43enne

Dagli immediati accertamenti in banca dati, l’arma è risultata provento di un furto commesso a Santa Venerina nel 2013

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

L’Arma di Catania, seguendo le linee guida del Comando Provinciale, ha intensificato l’attività di prevenzione e contrasto dei reati, ponendo particolare attenzione al controllo delle armi e delle munizioni detenute illegalmente, con mirati interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Mascali, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e di un’unità cinofila, hanno denunciato un 43enne residente in quel comune, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie,  per detenzione abusiva di armi e ricettazione, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale.

L’operazione è maturata a seguito dell’attenta attività di analisi e conoscenza del territorio da parte dei militari, che – sulla scorta di elementi investigativi e dell’osservazione delle dinamiche criminali locali – hanno ritenuto fondato il sospetto che l’uomo potesse detenere illegalmente delle armi presso la propria abitazione. Per questo motivo, dopo un’attenta pianificazione dell’intervento, nelle prime ore del mattino i Carabinieri hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare.

L’accesso ha consentito di rinvenire, in un locale dell’abitazione, un fucile da caccia calibro 12 Franchi, completo di due cartucce dello stesso calibro e 12 pallini. Dagli immediati accertamenti in banca dati, l’arma è risultata provento di un furto commesso a Santa Venerina nel 2013.

L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione plausibile circa il possesso dell’arma e, proseguendo nella perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche una busta contenente 2,5 grammi di marijuana, sequestrata amministrativamente per uso personale.

Ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la denuncia è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma la costante attenzione dei Carabinieri nel contrastare la detenzione illecita di armi e nel vigilare, con controlli mirati e capillari, per prevenire comportamenti pericolosi e fenomeni collegati, come il possesso e l’uso di sostanze stupefacenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Sanità, Cgil: “È un bene pubblico da difendere e rafforzare”
Catania

Pizzicato a rubare su auto parcheggiate, denunciato
Catania

Sorpreso a scaricare rifiuti in un’area interdetta, scatta il sequestro dell’autocarro
Catania

Trovato in possesso di un fucile risultato rubato, denunciato 43enne
Catania

Appartamento trasformato in centrale dello spaccio, arrestato 23enne
Giudiziaria

Turbativa d’asta ed estorsione, 4 arresti