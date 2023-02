Usura e associazione per delinquere: quattro arresti

Nella mattinata odierna, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei confronti di 4 persone gravemente indiziati, a diverso titolo, della commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di usura e abusivismo finanziario.

Le indagini coordinate dalla Procura ed eseguite dal Commissariato di P.S. di Acireale, durate circa 6 mesi, dal dicembre 2021 al giugno 2022, hanno permesso di accertare le responsabilità penali degli indagati dediti ad una ben organizzata attività di usura tesa a conseguire profitti prestando soldi a soggetti in gravi difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di conferenza stampa, prevista per le ore 11.30 odierne nei locali della Questura, in piazza Santa Nicolella (via Manzoni).