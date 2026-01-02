Catania

Vendeva finti panettoni al pistacchio di Bronte o cioccolato di Modica, denunciato per truffa

Tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti né il Pistacchio verde di Bronte, né la cioccolata di Modica che sono materie prime protette da marchi di tutela

Il NAS di Catania, nell’ambito delle attività di controllo sulla commercializzazione di prodotti tipici Natalizi ha effettuato una ispezione igienico sanitaria in un laboratorio di prodotti dolciari, in particolare lievitati e prodotti da forno, in un comune pedemontano.

I Carabinieri nel corso del controllo hanno potuto accertare che il titolare acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente confezionandoli per la successiva vendita in apposite scatole con il logo della sua azienda dove era stampigliata rispettivamente la dicitura “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” e “Panettone al Cioccolato di Modica I.G.P.”.

Nel risalire alla tracciabilità dei prodotti, anche attraverso un controllo presso le aziende produttrici, i militari, infatti, hanno verificato che tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti né il Pistacchio verde di Bronte, né la cioccolata di Modica che sono materie prime protette da marchi di tutela.

Il titolare, che aveva altresì creato un proprio sito online di vendita al dettaglio, è stato denunciato per tentata frode nel commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravati dal fatto di aver indicato fraudolentemente una denominazione di origine o geografica per trarre in inganno il potenziale consumatore.

