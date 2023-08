Viaggiava in bus con oltre un milione di euro, denunciata

Nel corso dei controlli passeggeri e degli autobus in arrivo e in partenza dall’autostazione di Villa Costanza a Scandicci, in provincia di Firenze, i militari della guardia di finanza con il supporto delle unità cinofile antidroga e antivaluta del nucleo operativo metropolitano di Firenze, hanno scoperto una trafficante di valuta.

La donna, di nazionalità cinese ma residente in Italia, era arrivata con un autobus proveniente da Catania e diretta ad Aosta e aveva all’interno di due borsoni stivati denaro contante per un ammontare complessivo pari a 1.075.600,00 euro in tagli da 50, 20 e 10 euro.

La passeggera non avendo giustificato in modo esaustivo il possesso di una tale somma di denaro è stata denunciata in stato di libertà alla procura di Firenze per i reati di riciclaggio e ricettazione e la somma di denaro rinvenuta è stata sequestrata.