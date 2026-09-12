Catania

Viola divieto di avvicinamento al padre, stalker arrestato

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 39 anni che, nei giorni scorsi, ha violato il divieto di avvicinamento al padre, disposto nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria, per aver perseguitato il genitore, in molteplici occasioni, in passato.

L’intervento dei poliziotti della squadra volanti è scattato a seguito della segnalazione pervenuta al sistema di controllo dei soggetti sottoposti al braccialetto elettronico antistalking della Sala Operativa della Questura di Catania. In questo modo, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto, in pochi istanti, l’abitazione del 39enne, nel quartiere Librino.

Lo stalker è stato colto in flagranza, dal momento che si era già avvicinato al padre, nonostante il divieto imposto dal giudice. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di scongiurare rischi per il genitore, evitando che il figlio, inottemperante al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, potesse impaurirlo o aggredirlo. Una volta bloccato, il 39enne è stato condotto negli Uffici di Polizia dove è stato arrestato.

Successivamente, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa del rito per direttissima.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Trovati pizzini in casa e coltiva ancora relazioni illecite”, Procura chiede domiciliari per Riccardo Gallo
Apertura

Scontro tra due auto a Licata, 4 feriti
Apertura

Tragico schianto moto-auto, morto 42enne
Apertura

Cavallo parla, la stidda trema
Agrigento

Lavoratori in nero e criticità in cantiere, denunciati due imprenditori e 40 mila euro di multa
banner italpress istituzionale banner italpress tv