Contraffazione, Confesercenti: «La legalità tutela le imprese»

«Esprimiamo il nostro apprezzamento alla Guardia di finanza di Agrigento per l’importante operazione condotta al mercato settimanale di Porto Empedocle, che ha consentito di sequestrare oltre mille articoli contraffatti». Lo afferma Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, sottolineando come il contrasto alla contraffazione rappresenti «una battaglia a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole e dei consumatori».

«La presenza di merce contraffatta – aggiunge Messina – non costituisce soltanto un problema di legalità, ma determina una vera e propria concorrenza sleale nei confronti dei commercianti regolari, che sostengono costi, pagano le tasse e rispettano gli obblighi previsti dalla legge. Ogni prodotto contraffatto immesso sul mercato sottrae opportunità alle imprese sane e alimenta un circuito economico illegale». «Per questo – conclude – è fondamentale mantenere alta l’attenzione e proseguire con controlli costanti e coordinati. A nome di Confesercenti rivolgo un ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di finanza per il lavoro svolto quotidianamente a difesa della legalità e dell’economia regolare».