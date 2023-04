Cattolica Eraclea, al via ripascimento della spiaggia di Eraclea Minoa

Al via il ripascimento della spiaggia di Eraclea Minoa, arrivata la nave con il primo carico di sabbia prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina. ”Siamo felici – ha scritto su facebook il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino – di informarvi che questo pomeriggio sono ufficialmente iniziati i lavori di ripascimento del litorale di Eraclea Minoa. Il duro lavoro, la sinergia tra le amministrazioni e le associazioni hanno portato a questo grande risultato. Rimarremo vigili nella continuazione dell’intervento. Vi tengo aggiornati”. Il ripascimento inizia dopo l’ultimazione dei lavori per la realizzazione di tre pennelli costituiti da massi ciclopici. Il tratto di litorale che verrà recuperato procede da Capo Bianco verso est per una lunghezza di circa due chilometri e comprende anche il boschetto che si trova a pochi metri dalla spiaggia.