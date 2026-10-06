Cattolica Eraclea

Cattolica Eraclea, Marykò Cammalleri nuovo assessore

Gli auguri del Movimento 5 Stelle

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Marykò (Maria Concetta) Cammalleri, oggi ha assunto ufficialmente l’incarico di assessore al Comune di Cattolica Eraclea. A Cammalleri sono state assegnate le deleghe a Cultura, Sport e Spettacolo, Decoro urbano e Famiglia, ambiti di particolare rilevanza per la vita della comunità e per la qualità dei servizi e degli spazi cittadini.

«A Marykò rivolgiamo un sincero augurio per questo nuovo e importante incarico istituzionale – dichiarano Angelo Cambiano e Ida Carmina, deputati agrigentini del Movimento 5 Stelle-. Siamo certi che saprà mettere al servizio della comunità l’impegno, la passione e la capacità di ascolto che hanno caratterizzato il suo percorso politico. L’amministrazione di un territorio richiede presenza, concretezza e attenzione ai bisogni dei cittadini: siamo convinti che Marykò saprà affrontare questa nuova responsabilità con serietà e determinazione, lavorando nell’interesse di Cattolica Eraclea e della sua comunità».
«L’ingresso di Marykò nella Giunta rappresenta un momento significativo per il nostro Movimento e per il percorso che stiamo portando avanti sul territorio – afferma Miriam Russello, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle.Le auguro di cuore buon lavoro, con l’auspicio che possa contribuire a costruire un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini, trasparente e attenta alla tutela del bene comune. Il Movimento 5 Stelle continuerà a essere al suo fianco, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e con l’obiettivo di sostenere ogni iniziativa utile alla crescita di Cattolica Eraclea».

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