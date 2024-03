L’area archeologica di Eraclea apre ai bimbi per la “Giornata mondiale dell’acqua”

Il 22 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta da parte dell’uomo. Per questa occasione un appuntamento della rassegna “Classico verde”, promossa all’interno dell’Area Archeologica di Eraclea Minoa, dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento è dedicata all’importantissimo tema dell’acqua e della sua fondamentale importanza.

Domenica 24 marzo alle 11 appuntamento per i bambini dai 4 ai 10 anni con “Verde e blu Per piante, animali ed esseri umani, senza acqua non c’è un domani”, curato da CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi, in collaborazione con Orto Capovolto. Ancora, la rassegna prosegue domenica 7 aprile con “Semi d’Acanto: i piccoli destinatari saranno guidati alla scoperta dei semi e realizzeranno un semenzaio con materiali di riciclo per far fiorire l’Acanto nelle proprie case. Domenica 21 aprile, Speciale Earhday Giornata Mondiale della Terra con “Orto Capovolto in Bottiglia” Può un pomodoro crescere capovolto? Bambini saranno guidati alla scoperta dell’orto faidate, realizzando un contenitore con materiali di riciclo pianteranno la loro prima pianta di pomodoro.

Il laboratorio è gratuito ma è consigliata la prenotazione