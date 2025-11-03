Apertura

Licata, tentano di danneggiare veicoli con le mazze da baseball: denunciato gruppo di giovani

Maxi controllo del territorio a Licata nei luoghi della movida

A Licata i Carabinieri, durante un controllo del territorio, hanno sorpreso un gruppo di giovani, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze da baseball, stavano tentando di danneggiare veicoli parcheggiati e la vetrina di un esercizio commerciale. I militari li hanno immediatamente bloccati, sequestrando le mazze utilizzate e denunciando i responsabili all’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio con diverse pattuglie delle Compagnie e Stazioni dipendenti, unitamente alle Sezioni Radiomobile, sempre a Licata, i militari hanno sorpreso una persona in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro; controllato anche un venditore ambulante che esponeva per la vendita ortaggi privi di idonea documentazione di tracciabilità. La merce, pari a complessivi 216 kg di prodotto, è stata sequestrata e successivamente avviata allo smaltimento tramite autocompattatore.

