Trapani

Rissa tra immigrati a colpi di bottiglie, 4 denunce

Fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e dare un volto ai responsabili sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Nelle scorse settimane avrebbero partecipato a una violenta rissa a colpi di bottiglie, adesso per quattro cittadini extracomunitari è scattata la denuncia. La sera del 6 ottobre scorso i carabinieri sono intervenuti a Salemi, nel Trapanese, nei pressi di un negozio, dove diversi cittadini avevano segnalato una furibonda lite tra stranieri. All’arrivo dei militari, però, tutti si erano dileguati.

Fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e dare un volto ai responsabili sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona che hanno immortalato lo scontro tra le due fazioni di extracomunitari. Le telecamere hanno immortalato sette stranieri mentre si affrontavano fisicamente, utilizzando anche bottiglie di vetro con il rischio concreto di procurare danni a clienti e dipendenti. Le indagini hanno portato all’identificazione di quattro stranieri, tre dei quali irregolari sul territorio europeo, poiché gravati da provvedimenti emessi dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

I quattro sono stati denunciati per rissa aggravata e per le altre violazioni in tema di immigrazione. Le indagini proseguono per individuare gli altri partecipanti e sono in corso valutazioni da parte dell’ufficio Immigrazione della Questura di Trapani per l’eventuale adozione di provvedimenti amministrativi.

