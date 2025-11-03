Armi clandestine in casa di un 63enne: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa e della Compagnia di Augusta, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e da unità cinofile per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio a largo raggio di controllo del territorio condotto nel comune di Lentini, hanno arrestato un 63enne per detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Cinturata la città, i Carabinieri hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni che hanno consentito di procedere all’identificazione di oltre 30 persone e di rinvenire e sequestrare, due armi artigianali, munizionamento vario e due paia di targhe risultate provento di furti commessi a ottobre e novembre 2024 sempre in Lentini.

Le armi artigianali, perfettamente funzionanti e corredate da munizionamento, sono state rinvenute e sequestrate nel corso di una perquisizione domiciliare esperita a casa di un 63enne. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato.