Siracusa

Armi clandestine in casa di un 63enne: arrestato

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa e della Compagnia di Augusta, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e da unità cinofile per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio a largo raggio di controllo del territorio condotto nel comune di Lentini, hanno arrestato un 63enne per detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. 

Cinturata la città, i Carabinieri hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni che hanno consentito di procedere all’identificazione di oltre 30 persone e di rinvenire e sequestrare, due armi artigianali, munizionamento vario e due paia di targhe risultate provento di furti commessi a ottobre e novembre 2024 sempre in Lentini.

Le armi artigianali, perfettamente funzionanti e corredate da munizionamento, sono state rinvenute e sequestrate nel corso di una perquisizione domiciliare esperita a casa di un 63enne. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Indice criminalità: Agrigento al 97° posto tra le province italiane
Siracusa

Armi clandestine in casa di un 63enne: arrestato
dalla Regione

Edilizia, Confartigianato: “Aumentano assunzioni. Mancano i lavoratori specializzati”
Apertura

I verbali del pentito “Scarface”: Gioacchino Amico, il Gratta&Vinci e la clinica nell’agrigentino
Apertura

Licata, tentano di danneggiare veicoli con le mazze da baseball: denunciato gruppo di giovani
Agrigento

Ad Agrigento il primo Convegno Provinciale Conflavoro dedicato all’automotive