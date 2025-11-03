Palermo

Ciclista si schianta contro scooter elettrico, morto 77enne 

Giuseppe Gargano, 77 anni, avrebbe improvvisamente svoltato in controsenso, scontrandosi con un giovane in sella a uno scooter elettrico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ciclista di 77 anni è morto a Palermo in via Gaetano Daita. Giuseppe Gargano, questo il nome della vittima, proveniva da via Archimede e ha improvvisamente svoltato in controsenso, scontrandosi con un giovane in sella a uno scooter elettrico. E’ intervenuta la polizia stradale e gli agenti dell’infortunistica della municipale.

