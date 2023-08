Auto contro moto: morto un uomo di 44 anni

Incidente stradale a Sferracavallo in via dell’Arancio a Palermo. Ha perso la vita Giovanni Graziano di 44 anni. L’uomo si trovava a bordo della sua moto Ducati Monster 900 quando si è scontrato con un’auto, una Opel corsa. L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. La donna che guidava l’auto è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Sono intervenuti gli agenti pattuglie della polizia municipale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere agli agenti di effettuare i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono eseguite dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.