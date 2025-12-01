Cronaca
Auto si ribalta sulla circonvallazione, morto il guidatore
Sul posto intervenuti personale del 118 e i vigili del fuoco. Indagini sono state avviate dai carabinieri.
Un 74enne è morto in un incidente stradale sulla circonvallazione di Monreale. Era alla guida di una vettura che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata. Sul posto intervenuti personale del 118 e i vigili del fuoco. Indagini sono state avviate dai carabinieri.
