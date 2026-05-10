Bimbo di 10 anni precipita dal balcone ad Agrigento, è grave





foto e video di Sandro Catanese.

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone dell’abitazione della nonna al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento.

Il bimbo, originario di Porto Empedocle, con un grave trauma cranico e lesioni alle vertebre, in codice rosso è stato trasferito in elisoccorso prima all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e successivamente all’Ospedale dei bambini di Palermo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.