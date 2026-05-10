Agrigento

Bimbo di 10 anni precipita dal balcone ad Agrigento, è grave

Il bambino in gravissime condizioni è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo

Pubblicato 21 ore fa
Da Giuseppe Castaldo



foto e video di Sandro Catanese.

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone dell’abitazione della nonna al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento.
Il bimbo, originario di Porto Empedocle, con un grave trauma cranico e lesioni alle vertebre, in codice rosso è stato trasferito in elisoccorso prima all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e successivamente all’Ospedale dei bambini di Palermo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 

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