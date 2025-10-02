Cronaca

Blitz antidroga a Licata, in casa con 2.5 chili di cocaina: arrestati marito e moglie 

I coniugi nascondevano in casa quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa un chilogrammo di hashish, cento grammi di marijuana

Pubblicato 18 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Blitz antidroga a Licata. I poliziotti del locale commissariato – guidati dal dirigente Gerlando Scimè – hanno arrestato due coniugi del posto – lui 45 anni, lei trentenne – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, avendo il sospetto che la coppia potesse occultare droga in casa, hanno effettuato una mirata perquisizione domiciliare in un’abitazione nel quartiere del Villaggio dei fiori.

L’ispezione ha dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. Per marito e moglie è scattato l’arresto in flagranza.

La procura di Agrigento ha disposto per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, la custodia cautelare in carcere mentre per la donna gli arresti domiciliari. I due indagati hanno nominato l’avvocato Gaspare Lombardo. Nella giornata di domani è in programma l’udienza di convalida del provvedimento davanti il gip del tribunale di Agrigento. 

