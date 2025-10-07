Cronaca

Cade per strada e muore sbattendo la testa, disposta autopsia

Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti.

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Benedetta Mandarò, 58 anni, è morta a Borgetto (Palermo) dopo essere caduta per strada e finendo in un canele di scolo. I sanitari del 118 sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, ma non c’è stato nulla da fare. Nella caduta la donna ha sbattuto la testa. Le indagini sono condotte dai carabinieri e la procura ha disposto l’autopsia.

“Ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina – dice il sindaco Roberto Davì -. Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità”.

