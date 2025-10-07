Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione (VIDEO)





Le ricerche di Marianna Bello continuano ininterrottamente e questa sera un nuovo strumento è entrato in azione. Un robot messo a disposizione da Aica ha fatto ingresso all’interno della fognatura comunale, nel punto di snodo tra le acqua bianche e acque nere del vallone a ridosso di via Salinari.

Il macchinario di ultima generazione, manovrato da tecnici specializzati dell’azienda idrica, è in grado di poter scandagliare con elevata nitidezza i cunicoli più insidiosi. Si sta per concludere anche il settimo giorno di ricerche ma le forze messe in campo, nella speranza di ritrovare Marianna, rimangono imponenti. Anzi, vengono aumentate. In serata sono attese anche le unità cinofile di carabinieri e guardia di finanza, cani altamente specializzati nella ricerca di tracce ematiche.

Anche oggi le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, hanno cercato in lungo e largo senza tuttavia avere risposte concrete. Negli scorsi giorni sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della donna. Le operazioni continuano.