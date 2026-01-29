Cronaca

Carabinieri denunciano un uomo per rapina

Arrestato anche un 38enne per il reato di lesioni personali

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno denunciato in stato di libertà un 55enne per rapina. Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri hanno consentito, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le informazioni fornite da alcuni cittadini, di identificare il 55enne quale autore di una rapina commessa nel pomeriggio di lunedì ai danni di un’attività commerciale di Piazza Liberazione: nella circostanza l’uomo aveva minacciato la proprietaria impossessandosi dei soldi presenti nella cassa.

In altra attività, i Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato e associato alla casa di reclusione di Augusta-Brucoli un 38enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica di Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato a 3 anni di reclusione per lesioni personali commesse nel 2014 a Lentini.

