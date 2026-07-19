Aggredisce i sanitari e colpisce poliziotto in servizio  in ospedale: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato uno straniero di 25 anni che ha aggredito il personale sanitario, durante gli accertamenti in ospedale per verificare le sue condizioni di salute. L’uomo si è sentito male in strada, probabilmente a causa dell’eccessiva assunzione di alcol, ed è stato trasportato al Pronto Soccorso, dopo essere stato trovato privo di sensi, in un’aiuola di via Delle Finanze. Il personale sanitario l’ha visitato e l’ha sottoposto ad alcuni esami di routine in modo da avere il quadro completo. All’improvviso, il 25enne si è alzato e ha iniziato ad aggredire verbalmente il medico e l’infermiere che lo avevano preso in cura, per poi scagliarsi contro il personale di vigilanza e del posto di Polizia dell’Ospedale, intervenuto per riportare la calma e per tutelare i sanitari. Nelle fasi concitate, mentre si cercava di far ragionare il 25enne, il poliziotto è stato colpito con una testata e con dei pugni al torace che gli hanno provocato un trauma refertato con una prognosi di dieci giorni. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, che hanno bloccato l’uomo, successivamente condotto negli uffici di Polizia per essere compiutamente identificato dal momento che è risultato sprovvisto di documenti al seguito. Per le sue gravi condotte, il 25enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.