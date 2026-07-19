Strage di via D’Amelio, la Polizia ricorda il giudice Borsellino e gli agenti della scorta

Questa mattina, a Palermo, alla presenza del Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè, del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia On. Chiara Colosimo, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, la Polizia di Stato ha celebrato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.

Alla commemorazione hanno partecipato i familiari delle vittime. Erano presenti anche il Prefetto di Palermo Massimo Mariani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Questore di Palermo Vito Calvino, i rappresentanti della Ars e della regione, nonché le autorità civili e militari locali.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione, da parte del Capo della Polizia Pisani, di una corona d’alloro presso la lapide posta in ricordo dei Caduti all’interno dell’Ufficio Scorte della caserma “P. Lungaro”. Nella Cappella della Caserma e’ stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime dal Cappellano della Polizia di Stato Don Massimiliano Purpura.