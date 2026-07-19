Girava con oltre 5mila euro in contanti e un cacciavite: denunciato

Fermato ad un normale posto di controllo da parte della Polizia locale ha immediatamente iniziato a dimostrarsi nervoso e impaziente che quella verifica terminasse. E’ bastata una rapida perquisizione personale, però, per far saltare fuori il motivo di tanta preoccupazione: in tasca aveva nascosto un cacciavite, mentre, nella biancheria intima, aveva occultato oltre 5mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

L’uomo, un extracomunitario residente in città, è stato fermato nella zona di piazza Marconi ed è stato denunciato per ricettazione e possesso arma atta a offendere. L’ipotesi investigativa al momento seguita dagli agenti è quella di un giro di money transfert abusivo.