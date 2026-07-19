Agrigento

Girava con oltre 5mila euro in contanti e un cacciavite: denunciato

L'uomo, alla guida della propria auto, è stato fermato dalla polizia locale nei pressi di piazza Marconi

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Fermato ad un normale posto di controllo da parte della Polizia locale ha immediatamente iniziato a dimostrarsi nervoso e impaziente che quella verifica terminasse. E’ bastata una rapida perquisizione personale, però, per far saltare fuori il motivo di tanta preoccupazione: in tasca aveva nascosto un cacciavite, mentre, nella biancheria intima, aveva occultato oltre 5mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

L’uomo, un extracomunitario residente in città, è stato fermato nella zona di piazza Marconi ed è stato denunciato per ricettazione e possesso arma atta a offendere. L’ipotesi investigativa al momento seguita dagli agenti è quella di un giro di money transfert abusivo.

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