Caldo record ad Agrigento, diversi incendi mettono in allarme la città (Video)
Il vento ha favorito lo sviluppo di diversi incendi in varie zone del territorio cittadino.
Caldo record in Sicilia, anche ad Agrigento, le temperature hanno raggiunto i 43 gradi, e il vento ha favorito lo sviluppo di diversi incendi in varie zone del territorio cittadino.
Uno dei roghi più estesi si è sviluppato nel bosco situato sotto il ponte Morandi. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto un casolare, provocando anche danni a un motocarro Ape che è stato avvolto dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.
Un secondo incendio di sterpaglie è divampato nell’area compresa tra la strada statale 115 e la strada statale 640. Il denso fumo ha invaso la carreggiata, creando disagi alla circolazione e riducendo la visibilità per gli automobilisti. Le fiamme hanno inoltre interessato il bosco nei pressi della Rotonda degli Scrittori.Nell’area sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale, al lavoro per contenere e spegnere il rogo.