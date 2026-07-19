Caldo record ad Agrigento, diversi incendi mettono in allarme la città (Video)





Caldo record in Sicilia, anche ad Agrigento, le temperature hanno raggiunto i 43 gradi, e il vento ha favorito lo sviluppo di diversi incendi in varie zone del territorio cittadino.

Uno dei roghi più estesi si è sviluppato nel bosco situato sotto il ponte Morandi. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto un casolare, provocando anche danni a un motocarro Ape che è stato avvolto dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Un secondo incendio di sterpaglie è divampato nell’area compresa tra la strada statale 115 e la strada statale 640. Il denso fumo ha invaso la carreggiata, creando disagi alla circolazione e riducendo la visibilità per gli automobilisti. Le fiamme hanno inoltre interessato il bosco nei pressi della Rotonda degli Scrittori.Nell’area sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale, al lavoro per contenere e spegnere il rogo.