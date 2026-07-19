Comitini celebra il “167° Anniversario della Breccia di Comitini”

Comitini si prepara a festeggiare 167° Anniversario della Breccia di Comitini, ricorrenza che ricorda il primo Tricolore issato in provincia di Agrigento il 3 luglio 1859. La cerimonia di straordinario valore storico, civile e istituzionale si svolgerà mercoledì 22 luglio, alle ore 18:00, in Piazza Umberto I.

Sarà un momento di memoria, di riconoscenza e di orgoglio per tutta la comunità, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose. Tra gli ospiti d’onore saranno presenti Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, S.E. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento, e Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare dei Carabinieri della Sicilia, a testimonianza dell’alto valore della manifestazione.

La serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Spalanca e sarà arricchita dall’Alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli, dagli interventi istituzionali, dagli intermezzi musicali della Pro Music di Aragona e dalle voci dei bambini e dei ragazzi del GREST della Parrocchia San Giacomo di Comitini.

Nel corso della cerimonia verranno inoltre conferite importanti onorificenze: saranno encomiati un appartenente alla Polizia di Stato e un appartenente all’Arma dei Carabinieri, distintisi per il loro alto senso del dovere e del servizio verso la collettività. Sarà inoltre consegnata una benemerenza civica a un giovane cittadino di Comitini. La manifestazione si concluderà con la consegna in dono di un defibrillatore da parte del Rotary Club Colli Sicani, il taglio della Torta Tricolore e la visita al Museo del Tricolore presso il Palazzo Baronale Bellacera.

“Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi. Facciamo sentire il nostro affetto per Comitini e rendiamo omaggio alla nostra storia, ai valori della libertà e dell’unità nazionale che da 167 anni rappresentano la nostra identità. Vi aspetto in Piazza Umberto I per vivere insieme una serata che resterà nella storia della nostra Città del Tricolore”, dice il sindaco Luigi Nigrelli.