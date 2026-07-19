Lampedusa, rombo di motorini e palloncini bianchi per l’ultimo saluto a Florin
Tanti giovani ragazzi si sono stretti ai familiari per dare l'ultimo saluto al giovane 20enne morto in un incidente stradale
Una chiesa gremita di persone, il dolore composto di familiari e amici per l’ultimo saluto a Florin Guiu, il ragazzo di 20 anni morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Lampedusa.
In tanti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per dare l’estremo saluto al giovane, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità isolana. Al termine della celebrazione, il feretro è stato portato a spalla dagli amici più cari, che lo hanno accompagnato fino al cimitero in un silenzioso e toccante corteo. All’uscita della chiesa il rombo dei motorini ha reso omaggio al giovane, mentre decine di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo in suo ricordo. A fare da sottofondo agli ultimi istanti dell’addio è stata la canzone “Angelo mio” di Niko Pandetta, scelta dagli amici per salutare Florin in un momento carico di emozione e dolore .Florin Guiu aveva solo 20 anni. Il giovane lavorava come barista, si era stabilito sull’isola ed era diventato molto noto tra i locali.
Diana Velicu, la zia del giovane, ha espresso il suo rimpianto per il fatto che la distanza non le ha permesso di essere più vicina: “Nostro caro nipote, ci hai lasciato un enorme dolore e un vuoto nei nostri cuori! Mi hai lasciato il rimpianto di non essere stata, come zia, più vicina a te e, anche se la distanza ci ha separato, ti ho sempre portato nel mio cuore. Sei stato e rimarrai nei nostri cuori, proprio come ti abbiamo amato da quando sei nato, nostro caro nipote! Sei stato un lottatore per rendere reali i sogni, mentre altri bambini della tua età sono ancora infantili! La vita è così crudele che ci vuole un angelo tra noi! Non ti dimenticheremo mai!!! Florin Guiu, Dio ti riposi in pace e tranquillità, anima innocente!!! ”