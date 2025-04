Fiamme in pieno giorno in un’abitazione a Sciacca, nessun ferito

È stato causato con molta probabilità da un corto circuito,l’incendio che, ha danneggiato seriamente una mansarda di una palazzina in via Ciaccio, nel quartiere di San Michele a Sciacca. Fortunatamente non ci sono feriti.

Sul posto, subito dopo l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che oltre a spegnere le fiamme sono riusciti con tempestività a recuperare e a mettere in sicurezza una bombola del gas che si stava pericolosamente surriscaldando.