Cronaca

Imbrattati muri e monumenti storici, denunciati tre minorenni

Uno a meno di 14 anni. I loro genitori saranno convocati dal Commissariato di polizia

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Sono stati identificati dalla Polizia gli autori del raid vandalico messo a segno nei giorni scorsi a Noto, cittadina barocca del Siracusano patrimonio Unesco. Sono tre ragazzini, uno dei quali ha meno di 14 anni, identificati grazie a un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Catania. I tre hanno agito di notte imbrattando con vernice spray alcuni edifici e monumenti di rilevanza storica e artistica della città. Nei prossimi giorni il personale del Commissariato di polizia di Noto provvederà a convocare i genitori dei tre ragazzini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Arrestati padre e figlio per porto illegale di armi e lesioni personali aggravate
Cronaca

Imbrattati muri e monumenti storici, denunciati tre minorenni
Catania

Quattro persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico
di Franco Castaldo

Lavoro nero: sei irregolari su 7 in un cantiere edile
Economia

Schifani incontra Tajani: definiti gli accordi per il sostegno alle imprese siciliane
Catania

Rimossa una struttura abusiva, liberati marciapiedi occupati abusivamente
banner italpress istituzionale banner italpress tv