Cronaca

Incendio in ospedale, pazienti trasferiti

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è divampato nel pomeriggio nello spogliatoio degli infermieri e degli specializzandi nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo. Le fiamme sono partite da un cestino. Il rogo ha provocato del fumo che ha invaso il reparto. A causa del fumo i pazienti sono stati sgomberati e trasferiti in altri reparti. Al momento i ricoverati erano in 11. Al pianterreno c’è anche Radiologia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il reparto verrà riaperto dopo la sanificazione e la pulizia delle stanze.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Incendio in ospedale, pazienti trasferiti
Agrigento

Paura a Villaggio Mosè, passeggeri terrorizzati su un bus di linea: intervengono i carabinieri 
di Giuseppe Castaldo

Rifiuti abbandonati e bruciati a Porto Empedocle: due condanne, prosciolti in otto
Giudiziaria

Luciani nuovo procuratore aggiunto di Trapani: oggi la cerimonia di insediamento
di Gioacchino Schicchi

Ecua, il rinnovo della governance ostaggio della politica
Agrigento

Servizio Idrico Integrato: grande adesione al primo Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori siciliani
banner italpress istituzionale banner italpress tv