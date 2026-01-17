Catania

Lavoro nero: sei irregolari su 7 in un cantiere edile

E' stata elevata una sanzione amministrativa complessiva di 11.700 euro.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Franco Castaldo

Su 7 lavoratori 6 erano in nero: della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del Nucleo Ispettorato del lavoro di Catania Nil, li hanno trovati in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile privato situato a Catania nei pressi di via Acquedotto greco. Al termine dell’ispezione, il committente dei lavori, un 48enne residente a Catania, è stato denunciato in stato di libertà per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: i lavoratori non erano stati sottoposti alla prevista visita medica e non erano stati formati in materia di sicurezza, dunque inconsapevoli dei rischi presenti nei cantieri e delle corrette procedure da adottare. E’ stata elevata una sanzione amministrativa complessiva di 11.700 euro.

