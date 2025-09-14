Cronaca
Licata, auto esce fuori strada e piomba su spazio esterno di autoconcessionaria
In zona sono rapidamente confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina
Incidente stradale sulla Strada statale 115 poco oltre il bivio che immette in via Gela a Licata. Per cause in corso di accertamento – scrive www.licatanet.it – , una vettura è uscita di strada ribaltandosi e finendo la propria corsa nello spazio esterno di una auto concessionaria presente sulla 115.
In zona sono rapidamente confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Danni ingenti.
Franco Castaldo
0 commenti