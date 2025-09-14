Cronaca

Licata, auto esce fuori strada e piomba su spazio esterno di autoconcessionaria

In zona sono rapidamente confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina

Pubblicato 13 minuti fa
Da Franco Castaldo

Incidente stradale sulla Strada statale 115 poco oltre il bivio che immette in via Gela a Licata. Per cause in corso di accertamento – scrive www.licatanet.it – , una vettura è uscita di strada ribaltandosi e finendo la propria corsa nello spazio esterno di una auto concessionaria presente sulla 115.

Licata, incidente
Licata, incidente

In zona sono rapidamente confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Danni ingenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Licata, auto esce fuori strada e piomba su spazio esterno di autoconcessionaria
Agrigento

Agrigento capitale cultura, Corte dei Conti: “Gestione eventi confusa e incerta”. Risposta del presidente Cucinotta
Apertura

Il “paracco” di Palma di Montechiaro e la “passione” per la politica: il consigliere, l’ex deputato e le elezioni 
Cultura

Standing ovation per Pino Minio in piazza Cavour a Favara
Apertura

Scende da auto e cade nel terrapieno: morto 71enne
Apertura

La droga del “paracco” di Palma di Montechiaro: “Singoli episodi ma non gruppo organizzato”