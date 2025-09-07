Micidiale scontro tra Kawasaky: 3 morti: coppia lascia figlio 10 anni

E’ di tre vittime il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa. Un 40enne della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e un 33enne e una 39enne della provincia di Catania a bordo di un’altra Kawasaki sono morti. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Per il 33enne è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

I coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio sono due delle tre vittime dello scontro tra due moto lungo una statale della provincia di Siracusa. La coppia lascia un figlio di 10 anni.

“Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”, scrive su Fb il sindaco di Grammichele (Catania), Pippo Greco.

(foto www.siracusanews.it)