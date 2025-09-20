Cronaca

Morto l’ex imprenditore della pomice (ed ex presidente di Confindustria) Enzo D’Ambra

E’ annegato dopo essere stato colto da malore mentre nuotava nel mare di Canneto a Lipari

Pubblicato 3 minuti fa
Da Redazione

Ha perso la vita, nel mare di Canneto, in un tratto prospicente la propria abitazione, Vincenzo (Enzo) D’Ambra, ex imprenditore del settore pomicifero, presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del notiziario delle isole Eolie.

D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia. Colto da malore mentre si trovava in acqua, inutili si sono rivelati i primi soccorsi e l’intervento del 118.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Morto l’ex imprenditore della pomice (ed ex presidente di Confindustria) Enzo D’Ambra
Ribera

Siccità, il grido di allarme degli agricoltori di Ribera: “Siamo disperati”
Ribera

Rave party abusivo a Ribera, intervento delle forze dell’ordine
PRIMO PIANO

Scoppia incendio su un gommone, ustionata 33enne
Siculiana

Siculiana, 40 giovani aderiscono alla Consulta Giovanile Comunale
Cultura

Agrigento, un pinocchio che nasce dai rifiuti e dice no alla guerra e alla violenza