Morto l’ex imprenditore della pomice (ed ex presidente di Confindustria) Enzo D’Ambra

Ha perso la vita, nel mare di Canneto, in un tratto prospicente la propria abitazione, Vincenzo (Enzo) D’Ambra, ex imprenditore del settore pomicifero, presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del notiziario delle isole Eolie.

D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia. Colto da malore mentre si trovava in acqua, inutili si sono rivelati i primi soccorsi e l’intervento del 118.