Moto contro autobotte: morto 28enne

Sul luogo la polizia, l’ambulanza ed è atterrato anche un elisoccorso.

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale sulla sulla strada provinciale 67, San Michele che da Licata conduce a Mollarella e ad altre località marittime Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 28 anni di Gela, Giuseppe Di Stefano, che si trovava a bordo di una moto Ducati R6, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un autobotte.

Sul posto, lanciato l’allarme, è atterrato un elicottero del 118. I soccorritori, compresi quelli di un’autoambulanza giunti dal San Giacomo d’Altopasso, si sono precipitati sulla strada, ma per il conducente della moto non c’era più nulla da fare: era morto sul colpo.  Il conducente dell’autobotte, un ventisettenne di Licata, e’ rimasto ferito ed e’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulla provinciale San Michele presenti anche gli agenti della polizia municipale e gli agenti di polizia del locale commissariato per i rilievi del sinistro stradale.

(foto La Sicilia Quotidiana)

In aggiornamento

