Spacciava nonostante fosse ai domiciliari: arrestato 31enne

Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“, un 31enne del luogo, ristretto agli arresti domiciliari per medesimi reati.

Nell’ambito delle ordinarie verifiche nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti cautelari, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento dell’indagato per un controllo.  Nella circostanza, l’atteggiamento insofferente dell’interessato ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione, che ha permesso di rinvenire 18 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione con residui dello stesso stupefacente e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 31enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

